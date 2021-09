Aktywność chińskich fabryk zaskoczyła spadkiem

Kolejne niepokojące dane napłynęły z chińskiej gospodarki, potwierdzające utracenie przez nią impetu. Tym razem negatywnie zaskoczył spadek aktywności tamtejszych fabryk. Nieco lepiej sytuacja wygląda w sektorze usług, informuje Reuters.

Według danych Narodowego Urzędu Statystycznego, we wrześniu 2021 r. wskaźnik PMI dla chińskiego przemysłu spadając do 49,6 pkt po raz pierwszy od lutego 2020 r. znalazł się w obszarze poniżej 50 pkt oznaczającym kurczenie się danego segmentu gospodarki.

Odczyt zaskoczył in minus zważywszy, że mediana prognoz zakładała utrzymanie się PMI na poziomie z sierpnia, wynoszącym 50,1 pkt.

Powodów tak słabego odczytu należy poszukiwać w rozprzestrzeniającym się kryzysie energetycznym, problemach z dostawami prądu oraz dalszych kłopotach z łańcuchami dostaw, w tym niedoborem chipów, a także wysokich kosztach surowców. Dokładając do tego nowe przypadki Covid-19 i wprowadzane restrykcje, w rezultacie zmusza to wiele podmiotów do ograniczania produkcji.

Dobitnie potwierdzają to subindeksy branż o wysokiej energochłonności. Oba są niższe niż 45,0 pkt, co wskazuje na znaczny spadek podaży i popytu.

Lepsza sytuacja w oszacowaniu na wrzesień panowała natomiast w sektorze usług. PMI dla branż poza przemysłowych wzrósł bowiem do 53,2 pkt, odbijając po sierpniowym załamaniu do 47,5 pkt. Sektor ten jednak w porównaniu do najmocniej rozwiniętych światowych gospodarek nie ma jednak aż tak dużego udziału w kreowaniu PKB.

Złożony PMI obejmujący zarówno działalność produkcyjną, jak i usługową podskoczył do 51,7 pkt z 48,9 pkt w sierpniu.