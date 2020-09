Choć aktywność gospodarki Francji w sierpniu była w 95 proc. taka jak przed pandemią, to do końca niewiele się już poprawi, poinformował urząd statystyczny Insee.

- Spadek produktu krajowego brutto jest mniejszy niż oczekiwano, ale niepewność dotycząca sytuacji zdrowotnej każe nam ograniczyć oczekiwania dotyczące tempa wychodzenia z kryzysu – głosi raport Insee.

Prognozuje, że stopa bezrobocia wzrośnie do ok. 9,5 proc. do końca roku. W drugim kwartale wynosiła 7,1 proc. Insee utrzymało prognozę spadku PKB Francji o 9 proc. w tym roku. Na koniec 2020 roku aktywność gospodarki ma osiągnąć 96 proc. normalnego poziomu.