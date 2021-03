Allegro podąża za modą

Zwykle szyją dla znanych marek, nie mając funduszy na promocję własnej. Allegro Projektownia, nowe przedsięwzięcie giganta e-commerce, ma to zmienić – z pomocą projektantki Ewy Minge.

50 milionów: tyle ubrań, obuwia i dodatków sprzedało się na Allegro w 2020 r. Średnio co minutę do koszyka wkładano trzy sukienki, cztery męskie T-shirty, sześć par damskich butów i 10 sztuk bielizny. Wiele z nich to rzeczy wyprodukowane za granicą, przybywa jednak wyrobów zaprojektowanych przez polskich producentów i wytworzonych w polskich szwalniach. Serwis nie podaje dokładnej liczby projektantów i producentów, którzy korzystają z jego usług, lecz podkreśla, że są świetni, choć wciąż za mało widoczni.

– Mamy w Polsce doskonałe wzornictwo i znakomite szwalnie, które albo szyją dla innych, albo są mało znane większej liczbie klientów. Chcemy to zmienić za pomocą Allegro Projektowni, wykorzystując narzędzia, jakie daje tak duża platforma sprzedaży i promocji – mówi Celestyna Lendo-Zachariasz, dyrektor segmentu moda na Allegro.

Ambasadorka projektu

Made in Poland: Na Allegro przybywa wyrobów zaprojektowanych przez polskich producentów i wytworzonych w polskich szwalniach. Na zdjęciu: ubrania firmy Femi Stories. materiały prasowe

Pomysł podsunęła im projektantka Ewa Minge. Zgłosiła go Allegro, oferując swoje wsparcie merytoryczne i wizerunkowe. Dziś jest ambasadorką projektu i współtwórczynią strategii, wspiera też komunikację z potencjalnymi zainteresowanymi.

– Pomysł zrodził się pół roku przed pandemią. Mam liczne kontakty w polskiej branży, więc widziałam jej problemy: zalew tanią i kiepską odzieżą z Chin i Bangladeszu, brak funduszy na promocję własnej marki, działanie w większości dla innych. Pandemia i zamknięcie tradycyjnych kanałów handlu tylko wyostrzyły te problemy, dlatego postanowiłam działać – wspomina Ewa Minge.

Wybrała Allegro, bo zależało jej na platformie sprzedażowej z dużym potencjałem promocyjnym. Niezwykle ważna dla klientów jest też wiarygodność sprzedających, którą gwarantuje Allegro.

– W internecie handlować może każdy, lecz nie każdy daje gwarancję uczciwości, terminowości czy jakości oferowanych produktów. Obecność na tak dużej platformie zakupowej, jaką jest Allegro, pozwala kupującym czuć się bezpiecznie, a firmom daje możliwość dotarcia do tysięcy klientów – uważa Ewa Minge.

Promocja i wsparcie

Jury: Najlepszy polski produkt modowy w konkursie Allegro wybiorą: projektantka Ewa Minge, Celestyna Lendo-Zachariasz, dyrektor segmentu moda na Allegro, i artysta grafik Andrzej Pągowski. materiały prasowe

Allegro Projektownia ma się stać samodzielną marką, skupiającą pod swoimi skrzydłami krajowych projektantów i producentów. Zgodnie z przyjętą przez portal definicją, ich towar musi być wytworzony w Polsce i pochodzić od polskiego przedsiębiorstwa. Warunkiem jest także posiadanie konta firmy na Allegro. Projekt już ruszył wraz z naborem firm pragnących wziąć w nim udział. Etap zgłoszeń potrwa do 28 marca.

Zwieńczeniem akcji będzie konkurs na najlepszy polski produkt i produkt publiczności. Zwycięskie projekty modowe wybiorą jury i użytkownicy Allegro. Nagrodą główną będzie do 180 tys. zł rabatu na prowizję od sprzedaży na Allegro i benefity wspierające sprzedaż i promocję. Nagrodą publiczności – do 120 tys. zł rabatu. Dodatkowo zwycięzcy otrzymają również pakiety reklamowe w kanałach promocyjnych Allegro warte 500 tys. zł (nagroda główna) i 250 tys. zł (nagroda publiczności). Łączna wartość nagród to ponad 1 mln zł. Zgłoszenia do konkursu potrwają od 16 kwietnia do 20 maja. W jury zasiądą projektantka Ewa Minge, artysta grafik Andrzej Pągowski i Celestyna Lendo-Zachariasz. Publicznością będą użytkownicy Allegro, którzy na specjalnie przygotowanej stronie będą mogli zagłosować na swój ulubiony produkt. Ten etap odbędzie się między 7 a 21 czerwca, finał – 30 czerwca. Allegro przewidziało również nagrody i upominki dla głosujących użytkowników.

Wiele polskich firm projektujących i szyjących ubrania lub akcesoria modowe to mikroprzedsiębiorstwa. Jeśli nie są poddostawcami dużych marek i decydują się na prowadzenie działalności pod własnym szyldem, bardzo często ich głównym kanałem marketingu i sprzedaży są media społecznościowe, szczególnie Instagram. Allegro chce ich znaleźć i namówić do współpracy, korzystając także z tych metod dotarcia.

– Zaprosiliśmy do udziału w projekcie 10 tys. sprzedających, którzy już są naszymi partnerami i korzystają z usług Allegro. Zachęcamy również przedsiębiorców, którzy produkują w Polsce, lecz jeszcze nie działają na Allegro. Docieramy do nich przez media społecznościowe – LinkedIn i profesjonalne grupy zrzeszające polskich producentów i projektantów np. na Facebooku. Polegamy też na działaniach naszej ambasadorki Ewy Minge. Celujemy w najmniej rozpoznawalnych, by pomóc im się wybić, lecz zapraszamy do współpracy także tych, którzy stali się znani dzięki marketingowi szeptanemu – mówi Celestyna Lendo-Zachariasz.

Znana polska jakość

Potencjał: Moda – ze średnio ponad tysiącem użytkowników na minutę – to jedna z najczęściej odwiedzanych kategorii na Allegro. Na zdjęciu: marynarka firmy Borgio i mokasyny marki Loft37. materiały prasowe

Jej zdaniem potencjał polskiej mody już jest ogromny, choć to dopiero początki.

– Prognozy są bardzo obiecujące, ponieważ klienci coraz częściej deklarują chęć zakupu polskich towarów kojarzonych z wysoką jakością, co oznacza wspieranie polskiej gospodarki – wskazuje Celestyna Lendo-Zachariasz.

Z danych Allegro wynika, że moda – ze średnio ponad tysiącem użytkowników na minutę – to jedna z najczęściej odwiedzanych kategorii na Allegro. Znajduje się też wśród najpopularniejszych kategorii zakupów online w pandemii. Poza elektroniką, niezbędną w czasie lekcji czy pracy online, to dresy, legginsy, piżamy, buty i biżuteria były często dodawane do koszyka. Dlatego platforma liczy, że Projektownia stanie się szansą wzrostu dla małych, lecz twórczych podmiotów branży modowej.

– Konkurencja w tej dziedzinie jest ogromna, jednak już widzimy, że polscy producenci mają rzeszę fanów, którzy słusznie spodziewają się po nich dobrej relacji ceny do jakości. Dotychczas wiele takich firm opierało się na pojedynczych rekomendacjach, nie mogąc sobie pozwolić na poważną promocję czy uruchomienie własnego sklepu online. Allegro Projektownia da im obie te rzeczy – przekonuje Celestyna Lendo-Zachariasz.

O wartości polskich projektantów i producentów jest też przekonana Ewa Minge.

– Polskie wzornictwo niczym nie ustępuje wzornictwu światowych stolic mody, takich jak Nowy Jork, Paryż czy Mediolan. Jestem tego przykładem. W dodatku świat bardzo ceni jakość polskiej odzieży. Nasi producenci wytwarzają jej mniej niż np. Chiny, lecz solidniej, z dbałością o szczegóły i większym udziałem tak cenionej dziś pracy ręcznej. Warto, żebyśmy to docenili, również dlatego, że kupując polską modę, wesprzemy polskie miejsca pracy i całą gospodarkę – podkreśla projektantka.