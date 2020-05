Minister gospodarki Peter Altmaier powiedział, że Niemcy wciąż rozmawiają z Komisją Europejską o pakiecie pomocy dla Lufthansy, ale jest przekonany, że dostaną „zielone światło”, pisze Reuters.

Agencja przypomina, że w poniedziałek rząd Niemiec porozumiał się z Lufthansą w sprawie pakietu pomocy dla flagowego przewoźnika lotniczego, który znalazł się w trudnej sytuacji kiedy doszło do zapaści branży spowodowanej przez pandemię koronawirusa. Wartość pakietu szacowana jest na 9 mld EUR.

- Współpracowaliśmy z Brukselą w sprawie wszystkich dużych pakietów ratunkowych, dzięki którym uniknęliśmy milionów bezrobotnych i bankructw wielu firm – powiedział Altmaier w telewizji ARD. – Wszystkie zostały w końcu zatwierdzone co daje mi nadzieję, że znajdziemy rozwiązanie także w tej sprawie – dodał.



Wynegocjowane przez rząd z Lufthansą porozumienie przewiduje przejęcie przez rząd początkowo pakietu 20 proc. akcji spółki, który potem ma wzrosnąć do 25 proc. plus jedna akcja w przypadku próby wrogiego przejęcia. Analitycy zwracają uwagę, że takie rozwiązanie dla państwu możliwość wetowania strategii sprywatyzowanej dwie dekady temu Lufthansy. Minister finansów Olaf Scholz podkreślał, że inwestycja państwa w spółkę będzie miała charakter tymczasowy, ale zaznaczył, że moment wyjścia z tej inwestycji będzie zależał od tempa poprawy sytuacji przewoźnika.

- Kiedy państwo wydaje tak dużo pieniędzy, jest zobowiązane mieć pewność, że taka inwestycja nie odbędzie się kosztem podatników – powiedział Scholz.