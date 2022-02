Amazon.com może dziś rekordowo zdrożeć

Akcje Amazon.com drożeją w handlu międzysesyjnym o ponad 14 proc. Oznaczałoby to wzrost kapitalizacji giganta internetowego handlu detalicznego o prawie 200 mld USD. Dotychczas rekordzistą pod tym względem było Apple, które w ubiegłym tygodniu, dzięki dobrym wynikom kwartalnym, zdrożało w trakcie jednej sesji o 179 mld USD.

fot. REUTERS/Mike Segar/Forum

W czwartek na zamknięciu sesji kurs Amazon.com spadał o 7,8 proc., najmocniej od marca 2020 roku. Wartość rynkowa spółki zmalała o 119 mld USD. Było to skutkiem ucieczki od akcji technologicznych blue chipów wywołanej przez przecenę akcji Meta Platforms spowodowaną rozczarowaniem jego wynikami kwartalnymi. Wartość rynkowa właściciela Facebooka spadła w czwartek o rekordowe 251 mld USD.

Do odbicia kursu Amazon.com przyczyniły się wyniki kwartalne spółki. Skorygowany zysk na akcję wyniósł 5,80 USD wobec oczekiwanych przez rynek 3,57 USD. Przychody wzrosły o 9 proc. do 137,4 mld USD. Analitycy zwrócili szczególną uwagę na biznes usług w chmurze. Przychody Amazon Web Services wzrosły o prawie 40 proc. do 17,78 mld USD przekraczając rynkowe prognozy. Pozytywną reakcję wywołało także ogłoszenie pierwszego od czterech lat podwyższenia cen usług Prime w USA.