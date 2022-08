Ambasador Ukrainy ma nadzieję, że papież odwiedzi jego kraj jeszcze w sierpniu

Ambasador powiedział we włoskiej telewizji publicznej RAI: "Czekamy na bardzo szybkie ogłoszenie wizyty papieża na Ukrainie. To bardzo ważne, aby Ojciec Święty przyjechał do naszego kraju przed oczekiwaną podróżą do Kazachstanu w połowie września po to, by mógł przed najważniejszymi przywódcami religijnymi ze świata przedstawić osobiste świadectwo, co zobaczył podczas wizyty na Ukrainie, jak dramatyczna jest sytuacja w naszym kraju po rosyjskiej inwazji".

Tak dyplomata odniósł się do udziału papieża w kongresie z udziałem liderów religijnych, który odbędzie się w stolicy Kazachstanu, Nur-Sułtanie. Być może Franciszek spotka się tam z patriarchą moskiewskim i całej Rusi Cyrylem.

Ambasador Jurasz pytany o to, czy papieska wizyta na Ukrainie możliwa jest jeszcze w sierpniu, odparł: "Mamy na to nadzieję".

"To nie jest wizyta, która miałaby tylko znaczenie polityczne i dyplomatyczne, ale także religijne i duchowe. Zajmiemy się zagwarantowaniem bezpieczeństwa papieżowi i wiernym na każdym poziomie. Z naszej strony wszystko jest przygotowane na wizytę" - zapewnił ukraiński ambasador.

Podkreślił: "Jeśli papież rano zdecyduje, że pojedzie do naszego kraju, jesteśmy gotowi natychmiast go przyjąć".

"Wizyta papieża na Ukrainie będzie najmocniejszym znakiem, że można położyć kres tej strasznej wojnie" - uważa Andrij Jurasz.