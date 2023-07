AMD inwestuje w Indiach. Stworzy największe swoje centrum projektowe

Advanced Micro Devices, drugi obok Intela największy producent procesorów na świecie zamierza mocniej zaangażować się w Indiach. Wśród planowanych inwestycji jest utworzenia największego centrum projektowego, informuje Reuters.

AMD zamierza wydać na inwestycje około 400 mln USD w ciągu najbliższych pięciu lat. Samo centrum projektowe ma powstać do końca bieżącego roku i zlokalizowane zostanie w Bengalur. Do 2028 r. ma w nim powstać do 3 tys. stanowisk inżynierskich.

Jak podano w komunikacie, planowany nowy kampus o powierzchni ponad 46,4 tys. m2 zwiększy powierzchnię biurową AMD w Indiach do 10 lokalizacji. Koncern zatrudnia w Indiach już ponad 6500 pracowników.

Indie chcą stać się kolejnym dużym ośrodkiem półprzewodników na całym świecie. Od 2021 r. zachęcają zagranicznych inwestorów z sektora chipów do inwestycji. Przed dwoma laty zaprezentowały specjalny program zachęt o wartości 10 mld USD, ale plan się nie wypalił, a przynajmniej do tej niedawna. Dotąd bowiem żadnej firmie nie udało się uzyskać zezwolenia na utworzenie zakładu produkcyjnego, który jest centralnym elementem strategii rządu premiera Modiego. W czerwcu przeprowadzono zmiany w programie co zaowocowało niemal natychmiast deklaracjami koncernów o inwestycjach na indyjskim rynku. Już w czerwcu inny amerykański gigant Applied Materials ogłosił inwestycję o wartości 400 mln USD na utworzenie swojego centrum inżynieryjnego w Indiach, Do niego dołączył Micron, producent pamięci komputerowych i układów do przechowywania danych, który ujawnił plan zainwestowania do 825 mln USD w budowę fabryki półprzewodników w tym kraju.