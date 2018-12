Amerykańskie akcje czeka dekada niskich zwrotów

W ciągu najbliższych 10 lat akcje z giełdy nowojorskiej będą przynosić stopy zwrotu sięgające zaledwie 3 proc. rocznie, zapowiada bank Stifel.

1 proc. ze wzrostu kursów oraz 2 proc. z dywidend – zaledwie takim zarobkiem w skali roku będą musieli się zadowolić do 2028 r. inwestujący w akcje amerykańskie, wynika z raportu przygotowanego przez Barry’ego Bannistera, analityka Stifela. Specjalista do takiego wyniku doszedł, analizując trzy wskaźniki wyprzedzające koniunktury w tak długim horyzoncie jak dekada. Historycznie przyjmowanie przez nie wartości zbliżonych do obecnych zapowiadało, że w ciągu kolejnych 10 lat stopy zwrotu z akcji sięgną właśnie 3 proc., wynika z wykresu sporządzonego przez specjalistę.



Pierwszy z użytych do analizy współczynników to stworzony przez noblistę Roberta Shillera oczyszczony z wahań cyklicznych wskaźnik cena/zysk, obliczony dla spółek z indeksu S&P500 (im wyższe są obecnie wyceny spółek, tym niższa w kolejnych 10 latach stopa zwrotu). Drugi to Q Tobina, porównujące wartość rynkową spółek z kosztem odtworzenia ich majątku (im bardziej wyceny przekraczają koszt odtworzeniowy, tym niższe są stopy zwrotu w kolejnych 10 latach). Ostatnim wskaźnikiem jest udział akcji w całości aktywów finansowych gospodarstw domowych (także i w tym przypadku im wyższy wskaźnik, tym niższe stopy zwrotu w przyszłości).



Barry Bannister odwrócił wykresy wszystkich trzech miar oraz przesunął je o 10 lat do przodu (aby w ten sposób korespondowały ze zwrotami zanotowanymi w ciągu wcześniejszych 10 lat) oraz dopasował do siebie wykresy. O tym, że metoda działa, świadczy fakt, że w 2008 r. wskaźniki zapowiadały na kolejne 10 lat stóp zwrotu sięgających około 13 proc., a w rzeczywistości wyniosły one zaledwie około 1 punkt procentowy więcej. Prognoza na kolejne 10 lat jest jednoznaczna: wszystkie trzy wskaźniki przybierają wartości, które w przeszłości zapowiadały całkowite stopy zwrotu z amerykańskich akcji sięgające około 3 proc. rocznie.



„Ten wynik uzyskaliśmy, dopasowując wskaźniki wyprzedzające w taki sposób, że najlepiej nakładają się na zanotowane historycznie w kolejnych 10 latach stopy zwrotu” – podkreśla w raporcie specjalista.