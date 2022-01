Amerykańskie giełdy odbiły po ostatnich spadkach

Przebieg wtorkowych notowań na amerykańskich giełdach sugeruje, że inwestorzy pogodzili się z tym, że Fed prawdopodobnie będzie musiał w tym roku kilkakrotnie podwyższać stopy procentowe, co dla spółek dużego wzrostu i ogromnej kapitalizacji nie jest dobrym sygnałem. I to właśnie rynek Nasdaq, który w poniedziałek zaliczył spektakularne odbicie, we wtorek również był motorem zwyżki.

Fot. rabbimichoel/Pixabay