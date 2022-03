Amerykańskie indeksy odrobiły wtorkowe straty

Wszystkie główne amerykańskie indeksy zakończyły środową sesję na sporym plusie po tym, gdy szef Fed, Jerome Powell, zasugerował, że marcowa podwyżka stóp procentowych będzie niższa od oczekiwań.

Dow Jones wzrósł o 1,79 proc. do 33,891.35 pkt, S&P 500 o 1,86 proc. do 4,386.54 pkt, zaś Nasdaq Composite o 1,62 proc. do 13,752.02 pkt.