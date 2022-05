Analitycy Citi obniżył wycenę akcji CCC o 54 proc.

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Rafał Wiatr, analityk Citigroup, podniósł rekomendację dla akcji CCC ze “sprzedaj” do “neutralnie”, ale mocno obniżył cenę docelową.

Nowa cena docelowa to 48 i jest to o 54 proc. mniej niż do tej pory.