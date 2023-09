Jakub Szkopek, analityk z Erste, po pół roku zmienił zdanie o atrakcyjności akcji Cognora.

Najnowsza rekomendacja brzmi “sprzedaj” (do tej pory “trzymaj”), a cena docelowa została obniżona z 8,12 do 4,41 zł - do o 49 proc. mniej niż wynosi kurs akcji spółki na GPW.

Według danych agencji Bloomberg, dla akcji Cognora obowiązuje 5 rekomendacji. Dwie najnowsze są negatywne.