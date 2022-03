Łukasz Wachełko, analityk Wood&Co., podniósł do “kupuj” rekomendację dla akcji LPP.

Do tej pory zalecenie brzmiało “trzymaj”. W górę poszła też cena docelowa - z 7640 do 9760 zł. To i tak najniższa z obowiązujących obecnie wycen spółki, sporządzonych przez analityków. Średnia z ich cen docelowych to 16 tys. zł, prawie dwa razy więcej niż wynosi kurs na GPW, który od wybuchu wojny na Ukrainie spadł o 36 proc.