Analityk wyżej ceni akcje Tauronu, PGE i Enei

Michał Kozak, analityk Trigon DM, podniósł ceny docelowe akcji trzech spółek energetycznych, notowanych na GPW.

Cena docelowa akcji największej - PGE - została podwyższona z 8,6 do 11,1 zł. To o 26 proc. więcej niż kosztują na rynku. Dla Enei cena docelowa wzrosła jeszcze mocniej - z 7,4 do 11,2 zł. Kurs na GPW to około 9 zł. Nowa cena docelowa walorów Tauronu to 5,13 zł (do tej pory 2,30 zł).

We wszystkich przypadkach rekomendacje brzmią “kupuj”, wynika z danych agencji Bloomberg.

Rekomendacje analityków