Choć dzisiaj ceny gazu spadły na holenderskiej giełdzie TTF o 20 proc., poniżej 290 EUR za MWh, to i tak są bardzo wysokie.

- Sytuacja na rynku nawozowym pozostaje niezmienna, przy obecnych cenach gazu oraz cenach nawozów spółkom nie opłaca się produkować, nawet po dzisiejszej 20-procentowej korekcie cen gazu. Cena gazu musiałaby spaść do ok. 130 USD za MWh, żeby spółki nawozowe wychodziły na zero przy obecnych cenach nawozów – mówi Jakub Szkopek z Erste Securities.

Jego zdaniem jest duża szansa na wzrost cen nawozów.

– Branża podaje, że 70 proc. mocy nawozowych w Europie się wyłączyło, a to może się przełożyć na to, że ceny nawozów wzrosną, zapewne nie tylko na naszym kontynencie, który jest znaczącym ich producentem. Rolnicy zapewne też nie będą stali i czekali na rozwój sytuacji przez kolejne tygodnie, tylko aktywnie szukali nawozów, obawiając się, że ceny mogą jeszcze bardziej pójść w górę. Warto też zwrócić uwagę na treść komunikatu Anwilu – tam jest napisane, że będą sprzedawać nawozy, ale po cenach dostosowanych do warunków rynkowych. To jest moim zdaniem zapowiedź podniesienia cen – mówi Jakub Szkopek.

Azoty stoją PKN Orlen stać na wznowienie produkcji, Grupa Azoty czeka z decyzją fot. ARC

Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen, tłumaczył wznowienie produkcji koniecznością dostaw CO2, który jest tu produktem ubocznym.

„Widzimy jednak olbrzymie zapotrzebowanie ze strony branży spożywczej, ale też medycznej, w tym transplantologii, na skroplony CO2 oraz suchy lód“ - czytamy w komunikacie.

– Anwil to część dużego koncernu (PKN Orlen-Lotos), więc może się na coś takiego zdecydować. Dla Grupy Azoty produkcja nawozów jest działalnością podstawową, więc gdyby tu ponosiła stratę, to byłby to spory problem – mówi Jakub Szkopek.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwo Aktywów Państwowych przygotują mechanizm, który umożliwi rolnikom nabycie nawozów po umiarkowanych cenach. Swoje propozycje mają przedstawić na posiedzeniu rządu we wtorek lub za tydzień. Zdaniem Szkopka może to przyjąć formę dotacji do cen gazu ziemnego lub darmowych uprawnień do emisji CO2.