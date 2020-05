Największy koncern stalowy świata oferuje papiery z dużym dyskontem, aby przyspieszyć redukcję zadłużenia, spowolnioną przez pandemię, donosi Reuters.

ArcelorMittal ogłosił we wtorek sprzedaż za 750 mln USD nowych akcji po 9,27 USD (8,57 EUR) . To cena zbliżona do tej z zamknięcia w poniedziałek, kiedy spółka poinformowała o emisji, ale o 17 proc. niższa niż w piątek. We wtorek kurs ArcelorMittal spada o prawie 5 proc. do 8,23 EUR.