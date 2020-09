ArcelorMittal Poland nie podjął żadnych decyzji ws. części surowcowej krakowskiej huty

Spółka ArcelorMittal Poland nie podjęła żadnych decyzji co do przyszłości instalacji części surowcowej krakowskiego oddziału, które zostały tymczasowo zatrzymane w listopadzie 2019 r. - poinformowała PAP we wtorek przedstawiciele AMP.

Odnieśli się w ten sposób do stanowiska związku zawodowego "Sierpień 80" działającego w ArcelorMittal Poland, który we wtorek ogłosił, że otrzymał informacje wskazujące, iż „wielki piec Huty im. Sendzimira w Krakowie nie zostanie już uruchomiony”.



„Prawdziwym powodem decyzji koncernu Mittala nie jest ogólnoświatowa pandemia koronawirusa, lecz zaostrzająca się samobójcza polityka klimatyczna Unii Europejskiej” - napisano w stanowisku.



Według związkowców z „Sierpnia 80” brak wznowienia działania wielkiego pieca i stalowni w hucie w Krakowie oznacza wprost likwidację całego zakładu. „Gdy huta nie produkuje to jest zbędna dla właściciela. Z jej likwidacją wiąże się utrata tysięcy miejsc pracy w samej hucie, jak i w spółkach zależnych oraz kooperujących, a także gigantyczny problem społeczny dla miasta Krakowa” - wskazali.



W przesłanym PAP komentarzu Marc De Pauw, dyrektor generalny i prezes zarządu ArcelorMittal Poland przypomniał, że spółka planowała uruchomić wielki piec oraz stalownię w pierwszym kwartale tego roku, jednak pandemia, której wpływ na europejski sektor stalowy jest ogromy, pokrzyżowała te plany.



„Obecnie nie jesteśmy w stanie określić, kiedy popyt na stal wróci do poziomów sprzed pandemii. Decyzję o uruchomieniu instalacji podejmiemy, kiedy produkcja w Krakowie będzie opłacalna, a o opłacalności w tej chwili niestety nie możemy mówić” - zaznaczył prezes.



Jak ocenił, europejski przemysł stalowy mierzy się z wieloma wyzwaniami, które wpływają na konkurencyjność branży. „System EU ETS - europejski system handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla - wspomniany przez +Sierpień 80+, powoduje dodatkowe koszty, których nasi konkurenci spoza Europy nie muszą ponosić, a to przekłada się na wysoki import stali, która na rynkach UE jest sprzedawana po nieuczciwych cenach” - zaznaczył De Pauw.



ArcelorMittal – przypomniał prezes spółki - od kilku lat postuluje wprowadzenie węglowej opłaty wyrównawczej, która stworzyłaby równe warunki konkurowania, a także pomogłaby w dekarbonizacji sektora.



„Dodatkowo w Polsce mamy do czynienia z wysokimi cenami energii elektrycznej, które jeszcze wzrosną po tym, jak w przyszłym roku wejdzie w życie rynek mocy – to kolejny koszt, który negatywnie wpłynie na naszą pozycję konkurencyjną” - dodał prezes.



W połowie marca tego roku ArcelorMittal Poland zdecydował o odłożeniu w czasie procesu ponownego uruchomienia części surowcowej huty w Krakowie, czyli wielkiego pieca i stalowni. Decyzja wynikała z niepewności związanej z rozprzestrzenianiem się w Europie wirusa COVID-19.



Część surowcowa krakowskiej huty została tymczasowo zatrzymana pod koniec listopada 2019 r. Na początku lutego AMP poinformował, że podjął decyzję o ponownym jej uruchomieniu, co miało nastąpić w marcu.