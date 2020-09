Podwyższenie przez S&P Global ratingu kredytowego Argentyny oznacza oficjalne wyjście kraju z niewypłacalności po restrukturyzacji 65 mld USD długu zagranicznego.

S&P Global podwyższył rating Argentyny do „CCC+”. Perspektywa ratingu jest stabilna. Zmiana oceny nastąpiła w związku z emisją przez kraj 4 września nowych obligacji, które zastąpią papiery, których Argentyna nie wykupiła od maja.

Argentyna wynegocjowała z największymi wierzycielami restrukturyzację, która oznacza zamianę 99 proc. zagranicznego długu w relacji 55 centów za dolara. Oznacza to dla finansów kraju ulgę wysokości 38 mld USD w ciągu najbliższych 10 lat.

W poniedziałek rentowność nowych dolarowych 10-letnich obligacji Argentyny wynosiła ok. 10,9 proc. Sygnalizuje to, że rynek obawia się kolejnej niewypłacalności kraju, który pogrążony jest w kryzysie. JP Morgan prognozuje, że PKB Argentyny spadnie o ok. 13,5 proc. w tym roku.

Argentyna musi jeszcze dogadać się z inwestorami indywidualnymi z Europy, którzy mają 1 proc. jej długu nieobjętego restrukturyzacją.