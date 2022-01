Drugi pod względem wielkości światowy armator statków wycieczkowych wstrzymał niektóre rejsy ze względu na rosnącą liczbę infekcji koronawirusem w wariancie Omikron, pisze Reuters.

Rejsy trzema statkami – Serenade of the Seas, Jewel of the Seas i Symphony of the Seas, zostały wstrzymane. Powrót do operacji statku Vision of the Seas przełożono z kolei na 7 marca.