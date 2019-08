Asseco SEE mówi „vítejte”

Asseco South Eastern Europe kupuje spółki działające w Czechach i na Słowacji i myśli o dalszej konsolidacji.

Informatyczna grupa Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) za 4 mln EUR kupuje spółki Sonet, działające w Czechach i na Słowacji. Akwizycja ma wzmocnić segment płatności grupy, który jest prowadzony w ramach spółki Payten. Przejmowane firmy specjalizują się w usługach w zakresie technologii płatniczych, w tym m.in. instalacji i serwisie oraz wdrażaniu oprogramowania własnego dla terminali płatniczych (POS). Obecnie firmy te obsługują łącznie ponad 40 tys. terminali i mają ok. 17-procentowy udział w rynku czeskim i ok. 16-procentowy udział na Słowacji.

— Myślimy o dalszej konsolidacji rynku czeskiego i słowackiego poprzez kolejne akwizycje, tak by zwiększyć nasz udział do ok. 30 proc. — mówi Piotr Jeleński.

Asseco SEE nie podaje wyników przejętych firm. Poinformowało, że transakcja, której zakończenie zaplanowano na wrzesień, jest realizowana przy 6,2-krotności EBITDA za 2018 r. oraz wskaźniku EV/ EBITDA na poziomie 4,9. Bieżący rok obfituje w akwizycje Asseco SEE. Na początku roku grupa przejęła Necomplusa, działającego m.in. w Hiszpanii, Portugalii czy Ameryce Południowej. Kupiła firmę B Service działającą w obszarze terminali płatniczych w Czarnogórze oraz serbską spółkę Bassilichi oferującą terminale płatnicze i bankomaty wraz z usługami w Serbii oraz Bośni i Hercegowinie. Wykupiła też mniejszościowy pakiet w serbskiej firmie Multicard. Przejęcia oraz wzrost organiczny przełożyły się na wyniki. Przychody grupy w pierwszym półroczu wzrosły o 27 proc. do 377 mln zł, a zysk operacyjny o 42 proc. do 43,8 mln zł. Dwucyfrowe wzrosty sprzedaży zanotowały wszystkie segmenty działalności.

Asseco SEE ze sporym optymizmem patrzy na trzeci kwartał i cały bieżący rok. Portfel zamówień (backlog) na 2019 r. liczony w przychodach ze sprzedaży ma wartość 138 mln EUR i jest o 11 proc. wyższy niż przed rokiem, a portfel w marży pierwszej (tzn. bez kosztów podwykonawstwa) wynosi 98,4, mln EUR, co oznacza wzrost o 14 proc. Backlog przychodowy na sam trzeci kwartał ma wartość 35,4 mln EUR, co oznacza 21 proc. wzrostu r/r, a w marży pierwszej 25,4 mln EUR i jest o 20 proc. wyższy. Backlog przychodowy na 2019 r. w bankowości i integracji systemów wynosi 50,3 mln EUR, a w segmencie płatności 48,1 mln EUR.

Asseco SEE liczy, że w drugim półroczu będzie szybciej akumulować gotówkę niż w pierwszej połowie roku. Po pierwszym półroczu dwunastomiesięczne przepływy pieniężne spółki wyniosły 12,7 mln EUR, podczas gdy w analogicznym okresie rok temu było to 19 mln EUR w 2018 r. Mogą jednak pojawić się wydatki na kolejne analizowane przez grupę akwizycje.