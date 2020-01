AstraZeneca zainwestuje w Polsce ponad 1,5 mld zł

Mogę potwierdzić, że uzgodniliśmy z prezesem firmy biofarmaceutycznej AstraZeneca, Leif’em Johansson’em ogromne, nowe inwestycje w obszarze badania i rozwój - powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki w Davos. Firma podała, że chodzi 1,5 mld zł w najbliższych 5 latach.

"Rozmawialiśmy o inwestycji w Polsce, o dalszych inwestycjach. Dzisiaj, z ogromną radością mogę potwierdzić, że uzgodniliśmy ogromne, nowe inwestycje i to w obszarze, na którym bardzo mi zależy, czyli badania, rozwój, wdrożenia, tam gdzie wartość jest bardzo wysoka, tam gdzie są wysokopłatne różnego rodzaju prace" - powiedział dziennikarzom premier po spotkaniu z prezesem AstraZeneca podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos.



Jak dodał, jest to też typ inwestycji, "na której w Polsce najbardziej zależy".



"Cieszę się, że dzisiaj mogliśmy niejako podsumować ten kilkumiesięczny okres ostatnich kilku miesięcy, gdzie dogadaliśmy się, co do tej kolejnej, bardzo dużej inwestycji" - powiedział szef polskiego rządu.



Prezes globalnej firmy biofarmaceutycznej AstraZeneca Leif Johansson wskazał, że "to jest wielka inwestycja, realizowana w oparciu o 30 letnie doświadczenie w Polsce". "Zostaliśmy przyciągnięci w dużym stopniu przez politykę rządu" - powiedział.



Szef AstraZeneca wskazał, że firma widzi rozwój społeczności uczelnianej w Polsce.



"Będziemy opracowywali nowe lekarstwa, właśnie tego rodzaju, które oferujemy. I znaleźliśmy dobrą bazę uczelniano - naukową i z tego punktu widzenia oceniamy nasze inwestycje w Polsce bardzo pozytywnie. Z góry cieszymy się na dalsze sukcesy" - powiedział Johansson. Dodał, że firma w szczególności opracowuje lekarstwa na astmę.



AstraZeneca poinformowała w środowym komunikacie, że w trakcie spotkania z premierem Morawieckim, firma AstraZeneca przedstawiła swoje plany rozwoju w Polsce.



"Bazując na blisko trzydziestoletniej obecności firmy w naszym kraju oraz doświadczeniu polskiego zespołu w prowadzeniu globalnych projektów badawczych, podjęto decyzję o zwiększeniu zaangażowania koncernu w działania B+R. Oznaczać to będzie między innymi szersze zaangażowanie kadry akademickiej oraz dalszy transfer know-how i technologii do Polski" - czytamy w komunikacie.



Leif Johansson, cytowany w komunikacie, powiedział, że "AstraZeneca myśli strategicznie i długofalowo o Polsce, w której istnieje przyjazne środowisko dla rozwoju biznesu".



"W ciągu najbliższych 5 lat planujemy zainwestować ponad 1,5 miliarda złotych, z czego większość zostanie przeznaczona na inwestycje napędzające dalszy rozwój globalnego centrum badawczo-rozwojowego. Wierzymy, że będzie to katalizator dynamicznego rozwoju całego sektora biotechnologii w Polsce" – powiedział prezes AstraZeneca.



W komunikacie przekazano, że warszawskie centrum B+R to jedno z najważniejszych centrów badawczo-rozwojowych firmy na świecie. Kluczowe obszary medyczne, nad którymi pracuje warszawskie B+R to onkologia w szczególności rak płuca, kardiologia, choroby metaboliczne, choroby nerek, diabetologia i astma.



AstraZeneca to innowacyjna firma biofarmaceutyczna o korzeniach brytyjsko-szwedzkich, znajdująca się w czołówce największych firm tego sektora na świecie.



W Polsce AstraZeneca zatrudnia blisko 1800 osób, z czego blisko 1000 zajmuje się kluczowymi procesami badawczo-rozwojowymi w skali światowej. Skalę zaangażowania firmy w Polsce obrazuje wartość środków finansowych przeznaczonych na działalność badawczo-rozwojową. W 2017 roku to: 155 672 875 zł, natomiast 2018 roku: 221 088 132 zł.



W Warszawie pracuje ponadto prawie 250 analityków w regionalnym centrum analityczno-finansowym, ponad 100 osób w globalnym centrum zakupowym, oraz blisko 80 osób w regionalnym centrum HR. AstraZeneca zatrudnia 102 pracowników po doktoratach.