Atende, które po pierwszym kwartale 2022 r. miało ponad 3,2 mln zł straty netto, w wyniku bardzo udanego drugiego kwartału wyszło prawie na plus. Informatyczna grupa w okresie od kwietnia do czerwca wypracowała 3,2 mln zł zysku netto wobec 50 tys. zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. W okresie porównywalnym negatywnie na wyniki spółki wpłynęła kara umowna od jednego z kontrahentów.

Zysk operacyjny wzrósł w drugim kwartale do 4,1 mln zł z 1,1 mln zł, a EBITDA do 6,6 mln zł z 3,6 mln zł. Przychody wzrosły o 26 proc. do 61 mln zł. Z informacji ze spółki wynika, że na wyniki drugiego kwartału nie miały wpływ żadne istotne zdarzenia jednorazowe.

Po całym pierwszym półroczu 2022 r. informatyczna grupa ma 40 tys. zł straty netto, 0,81 mln zł zysku operacyjnego, 5,6 mln zł EBITDA i 102 mln zł przychodów.