ATM Rozrywce nie jest do śmiechu

Giełdowa grupa może stracić koncesję na nadawanie kanału ATM Rozrywka na cyfrowym multipleksie. KRRiT twierdzi, że nie wnioskowała o jej przedłużenie.

Zanosi się na to, że od lutego polscy telewidzowie stracą jeden z kilku kanałów, na których mogą oglądać „Świat według Kiepskich”. Według Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) giełdowa ATM Grupa, do której należy kanał ATM Rozrywka, nie złożyła w terminie wniosku o przedłużenie na kolejnych 10 lat koncesji na nadawanie tego kanału na pierwszym multipleksie cyfrowym. Spółka twierdzi natomiast, że wniosek w terminie przygotowała, wysłała listem poleconymi nie ma pojęcia, dlaczego rynkowy regulator uważa, że go nie otrzymał. Zanosi się na batalię sądową, a przyszłość kanału ATM Rozrywka stanęła pod dużym znakiem zapytania.