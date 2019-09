Audytor Vivid Games zwraca uwagę na obligacje

UHY ECA, audytor Vivid Games, w raporcie z przeglądu sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze, zwraca uwagę na konieczność spłaty przez spółkę do 5 maja 2020 r. obligacji o wartości 10,5 mln zł, co może powodować wątpliwości co do zdolności spółki do kontynuacji działalności.

„Na dzień publikacji raportu, spółka nie dysponuje wystarczającymi środkami pieniężnymi na realizację powyższych zobowiązań. Jak wykazano w nocie 15 powyższe warunki świadczą o istnieniu istotnej niepewności, która może powodować poważne wątpliwości, co do zdolności Spółki do kontynuacji działalności” - napisał audytor.

Zobacz więcej Remigiusz Kościelny, prezes Vivid Games ARC

Vivid Games na koniec czerwca dysponował 2,6 mln zł gotówki. „Termin wykupu przypada za prawie osiem miesięcy tzn. 5 maja 2020 roku, w związku z czym Jednostka Dominująca uznaje za możliwe zgromadzenie do tego czasu odpowiednich środków finansowych” - uspokaja spółka. Vivid Games napisał, że przeprowadził dokładne analizy przyszłych przepływów pieniężnych w trzech scenariuszach, a każdy z nich potwierdził wystąpienie w przyszłości przepływów pieniężnych, które zabezpieczają przyszłe zobowiązania wynikające z wykupu obligacji i odsetek za ostatni okres odsetkowy oraz finansowanie dalszej działalności. Warianty te zakładały możliwość pozyskania pieniędzy z: sprzedaż produktów oraz z dotacji, finansowania zewnętrznego poprzez emisję nowych akcji zwykłych lub finansowania zewnętrznego poprzez zaciągnięcie kredytów lub pożyczek. Producent gier podał, że koncentruje swoje wysiłki na komercjalizacji opracowanych prac rozwojowych przy założeniu dążenia do osiągnięcia rentowności w możliwie jak najszybszym czasie. W ciągu najbliższych 12 miesięcy spodziewa się: pyremier około 20 nowych gier mobilnych, rozpoczęcia dystrybucji swoich gier na platformie Nintendo Switch, rozpoczęcia dystrybucji w nowych sklepach mobilnych, zwiększania przychodów z usługi zewnętrznych zy też wpływów z dotacji. Vivid Games wraz z doradcami prowadzi działania zmierzające do oceny i wyboru najbardziej korzystnej dla grupy formy finansowania. Wśród nich jest emisja akcji o wartości nie większej niż 2,5 mln euro, czyli bez konieczności sporządzania prospektu emisyjnego. Na wypadek niesatysfakcjonujących warunków rynkowych negatywnie wpływających na możliwość ich realizacji lub ryzyka odroczenia ich realizacji w stosunku do przyjętych założeń spółka rozważa możliwość pozyskania finansowania zewnętrznego np. w formie kredytu bankowego lub innych rodzajach finansowania zewnętrznego. Podejmuje już wstępne działania w celu ustalenia możliwości pozyskania takiego finansowania. „Analizy grupy potwierdzają niezagrożoną kontynuację działalności grupy i jednostki dominującej jednakże istnieje również ryzyko, że grupa, pomimo podejmowania działań w celu uzyskania środków pieniężnych wystarczających do wykupu obligacji, nie zgromadzi takich środków do dnia wykupu (tj. do 5 maja 2020)” - napisała spółka.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗