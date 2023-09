Aukcja pamiątek po Freddiem Mercurym przyniosła ponad 50 mln USD

Dom aukcyjny Sotheby’s poinformował, że aukcja przedmiotów, których właścicielem był Freddie Mercury, wokalista legendarnego brytyjskiego zespołu Queen, przyniosła prawie cztery razy więcej pieniędzy niż wynikało z najbardziej optymistycznych szacunków, informuje Bloomberg.

Podczas trwającej tydzień aukcji sprzedano ponad 30 tys. przedmiotów należących do zmarłego w 1991 roku Mercurego. Zostały sprzedane za łącznie 39,9 mln GBP (50,4 mln USD). Przed aukcją Sotheby’s szacował, że można za nie uzyskać między 7,6 mln GBP a 11,3 mln GBP. Rzecznik Sotheby’s powiedział, że kwota uzyskana na aukcji jest najwyższa jaką uzyskano dotychczas ze sprzedaży pamiątek po jakimkolwiek celebrycie. Rekordowa była także liczba osób, które przybyły przez aukcją do centrali Sotheby’s w Londynie, aby obejrzeć pamiątki po Mercurym. Zainteresowanych było ok. 140 tys.

Część z kwoty uzyskanej na aukcji zostanie przekazana Mercury Phoenix Trust i Elton John AIDS Foundation, organizacjom charytatywnym walczącym z AIDS, chorobą, na którą zmarł Freddie Mercury. Resztę otrzyma Mary Austin, wieloletnia przyjaciółka piosenkarza, do której po jego śmierci trafiły należące do niego rzeczy.