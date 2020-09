Australia tnie prognozę przychodów ze sprzedaży surowców

Australia obniżyła swoje prognozy dotyczące przychodów z wydobycia surowców i eksportu energii. Największa gospodarka antypodów oczekuje niższych niż wcześniej zakładano wpływów ze sprzedaży skroplonego gazu ziemnego (LNG) i węgla hutniczego, informuje Reuters.

Uaktualniona prognoza Departamentu Przemysłu zakłada, że całkowite dochody z wydobycia i eksportu energii spadną o 12 proc. w roku do czerwca 2021 r. i wyniosą 256 mld AUD (180,71 mld USD). W poprzednim roku ta wartość osiągnęła rekordowy poziom 290 mld AUD.

Zweryfikowana projekcja jest o około 7 mld AUD niższa niż szacunki z czerwca. Jedną z przyczyn jest umocnienie australijskiej waluty.

Rząd zakłada, że przychody z węgla hutniczego spadną o jedną trzecią do 23 mld AUD (mniej o 2 mld), zaś przychody z LNG zmniejszą się o 35 proc. do 31 mld AUS (mniej o 4 mld).

Do tego ograniczeniu mają też podlec zyski z eksportu rudy żelaza do 97 z rekordowych 102 mld AUD. Oczekuje się, że ceny rudy spadną z około 100 USD/t w grudniu do ok. 80 USD do końca 2021 r.