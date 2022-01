Australijskie linie Qantas zmniejszą przepustowość

Australijskie linie lotnicze Qantas w okresie od stycznia do marca planują zmniejszyć przepustowość lotów krajowych i międzynarodowych o ok. jedną trzecią. To efekt ograniczeń wywołanych rozprzestrzenianiem się koronawirusa w wariancie Omikron, informuje Bloomberg.

Oczekuje się, że krajowe zdolności przewozowe w rozpoczętym 1 stycznia trzecim kwartale fiskalnym wyniosą ok. 70 proc. poziomów sprzed wybuchu pandemii. Pierwotnie prognozowano, że uda się osiągnąć niewielki wzrost w porównaniu z 2019 rokiem.