Avon zaczyna nowy rozdział w swojej historii

Proces integracji spółki Avon, oferującej kosmetyki za pośrednictwem konsultantek sprzedaży, oraz notowanej na dwóch międzynarodowych giełdach (w São Paulo i Nowym Jorku) grupy Nature & Co został zakończony na początku stycznia — poinformowały obie spółki w komunikacie prasowym.

Nowy właściciel brytyjskiego producenta kosmetyków do makijażu powołał już nowy zarząd. Na czele grupy stanie Roberto Marques, który od 2017 r. jest prezesem Natura & Co. Przełomowa transakcja doprowadziła do stworzenia czwartej co do wielkości firmy kosmetycznej na świecie — teraz takie marki jak Avon, Natura, The Body Shop i Aesop będą funkcjonować w jednej globalnej grupie. Natura & Co przewiduje, że jej roczne przychody brutto sięgną ponad 10 mld USD. Sprzedaż będzie opierała się na budowaniu relacji z klientami dzięki ponad 6,3 mln konsultantek i przedstawicieli. Do firmy należy ponad 3 tys. sklepów w 100 krajach.