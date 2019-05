Azoty i Koreańczycy będą kontynuować rozmowy ws. finansowania polimerów

Grupa Azoty poinformowała o podpisaniu z koreańskimi firmami Hyundai Engineering i Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation porozumienia, zgodnie z którym będą prowadzić dalsze rozmowy ws. udziału Koreańczyków w finansowaniu projektu Polimery Police.

Jak poinformowała w piątek spółka, porozumienie podpisane przez Grupę Azoty Zakłady Chemiczne "Police", Grupę Azoty oraz spółkę celową PDH Polska jest podstawą do prowadzenia dalszych rozmów w sprawie potencjalnego udziału Hyundai i KIND w finansowaniu planowanego przez PDH projektu Polimery Police. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, udział Koreańczyków miałby polegać na objęciu przez Hyundai i KIND nowych akcji w kapitale zakładowym PDH i wniesieniu wkładu na kapitał zakładowy spółki w kwocie odpowiednio 80 mln oraz 50 mln dolarów. Porozumienie obowiązuje do 1 grudnia 2019 r.

Azoty podkreśliły w komunikacie, że porozumienie nie stanowi wiążącego zobowiązania do przeprowadzenia inwestycji. Jej realizacja uzależniona będzie m.in. od pozytywnego wyniku badania due diligence oraz uzyskania wewnętrznych zgód korporacyjnych przez Hyundai i KIND.

Pod koniec kwietnia Azoty podpisały list intencyjny z Lotosem ws. ewentualnego zainwestowania kwoty do 500 mln zł przez Lotos. Rozmowy mają trwać nie dłużej niż do 31 października 2019 roku. Lotos zapowiedział, że chce dokonać głębokiej analizy przed podjęciem ostatecznej decyzji o objęciu udziałów.

Polimery Police to największy projekt inwestycyjny w historii Grupy Azoty - instalacja produkcyjna, która ma wytwarzać 437 tys. ton polipropylenu rocznie. Podstawowa wartość projektu (core capex) to 1,18 mld euro, całkowity budżet to 1,52 mld euro - doliczając "bufor" na ryzyka i koszty finansowania. Według szacunków Azotów, jeśli ryzyka te się nie zmaterializują, ostateczny koszt będzie niższy niż 1,52 mld euro i projekt zamknie się w 5 mld zł. Zgodnie z harmonogramem rozpoczęcie komercyjnej eksploatacji ma nastąpić w czwartym kwartale 2022 r. Na generalnego wykonawcę wybrano Hyundai Engineering z wynagrodzeniem 992,8 mln euro.

Instalacja, obok polipropylenu, ma wytwarzać rocznie 17 tys. ton wodoru, który będzie sprzedawany do zakładów chemicznych w Policach do produkcji amoniaku. Dzięki temu spadnie w nich zużycia gazu ziemnego. Elementem instalacji będzie gazoport, zdolny przyjmować statki transportujące do 22 tys. ton propylenu i etylenu. Będzie on mógł także być wykorzystywany do importu LPG.