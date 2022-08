Badanie: prawie 75 proc. pracujących Ukraińców w Polsce wspiera finansowo swoje rodziny w ojczyźnie

Z danych centrum analitycznego międzynarodowej agencji pracy Gremi Personal wynika, że prawie 75 proc. pracujących w Polsce Ukraińców wspiera finansowo swoje rodziny w Ukrainie, z czego 35,4 proc. respondentów śle ponad połowę zarobków, a 39,1 proc. mniej niż połowę. W ogóle nic nie wysyła 10,9 proc. ankietowanych, a 14,6 proc. respondentów przeniosło się z rodzinami do Polski - zniknęła potrzeba przekazów pieniężnych.

Wnioski te pochodzą z ankiety przeprowadzonej wśród obywateli Ukrainy zatrudnionych przez agencję od początku rosyjskiej inwazji.

Gremi Personal przytoczyła statystyki Narodowego Banku Ukrainy (NBU), według których w pierwszej połowie 2022 r. do Ukrainy trafiło prawie 6,5 mld dolarów prywatnych przekazów pieniężnych, czyli o 6,2 proc. mniej niż w pierwszych sześciu miesiącach 2021 roku.

"Wolumen przekazów znacząco spadł w pierwszych czterech miesiącach tego roku, przy tym szybki wzrost liczby migrantów wojennych za granicą doprowadził do znacznego odpływu waluty z Ukrainy. Jednak już w czerwcu wolumen prywatnych transferów osiągnął 1,23 mld dol amerykańskich, czyli o 1,2 proc. więcej niż w czerwcu 2021 roku" - przekazano w informacji prasowej.

Jak dodano, według NBU w 2021 r. wolumen przekazów pieniężnych do Ukrainy wzrósł o 25,4 proc. do 15,026 mld dol w porównaniu z rokiem poprzednim. W bieżącym roku całkowita roczna kwota transferów ma wynieść około 12,6 mld dol.

Jak tłumaczy Anna Dzhobolda z Gremi Personal, dochody Ukraińców spadły o ponad jedną trzecią z powodu osłabienia hrywny i ogólnie sytuacji gospodarczej.

"W tym czasie niezdolność mężczyzn do przekroczenia granicy w celu zarobku skłania kobiety do decydowania się na wyjazd do krajów europejskich i wspieranie finansowo swoich rodzin w Ukrainie" - wskazała cytowana w informacji prasowej Anna Dzhobolda z Gremi Personal.

Ankietę przeprowadzono w dniach 1–15 sierpnia z udziałem 1550 obywateli Ukrainy.

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa od 24 lutego br.