Banaś: sytuacja w Niemczech to istotny parametr naszego scenariusza makroekonomicznego

Sytuacja w Niemczech jest bardzo istotnym parametrem dla polskiego scenariusza makroekonomicznego, nie ma jednak konieczności zmiany założeń makroekonomicznych w budżecie, informuje PAP minister finansów Marian Banaś. Zwrócił uwagę na imponujący popyt wewnętrzny w Polsce.

Banaś był m.in. pytany przez PAP, czy realizacji przyszłorocznych zamierzeń budżetowych resortu finansów nie zagraża notowane spowolnienie w otoczeniu Polski, zwłaszcza w Niemczech i światowej gospodarce, czy wojna handlowa USA-Chiny.



"Sytuacja w naszym otoczeniu makroekonomicznym, w szczególności w Niemczech jest bardzo istotnym parametrem dla naszego scenariusza makroekonomicznego. Sytuacja gospodarcza u naszych partnerów handlowych jest wymieniona jako jeden z czynników ryzyka dla prognozy" - przyznał minister finansów.



"Z drugiej strony należy mieć też na uwadze, że w prognozie istotną rolę odgrywa popyt wewnętrzny, a ten w naszym kraju jest imponujący. Na ten moment sytuacja gospodarcza w Niemczech nie powoduje konieczności zmiany założeń makroekonomicznych w budżecie" - zaznaczył.



Minister poinformował, że konstruując budżet resort finansów zakładał spowolnienie w gospodarce światowej i w konsekwencji też polskiej. "Jednak co istotne na tle innych państw, także bardzo wysoko rozwiniętych, nasz wzrost będzie znaczący. Jesteśmy i pozostaniemy liderem wzrostu w Unii Europejskiej" - ocenił.



Podkreślił, że "priorytetem Ministerstwa Finansów jest utrzymanie stabilnych finansów publicznych, przy zapewnieniu wsparcia wzrostu gospodarczego i realizacji działań z obszaru prowadzonej polityki społeczno-gospodarczej, a co najważniejsze aktywnej i ambitnej polityki prorodzinnej".



Przypomniał, że zgodnie z przedstawionym projektem ustawy budżetowej – budżet w przyszłym roku będzie zrównoważony. "To pierwszy taki przypadek od 1990 roku, kiedy planujemy, że dochody i wydatki będą zbilansowane. Zatem na koniec 2020 r. nie wystąpi deficyt budżetu państwa" - zapewnił.



"Dotychczas dość znacząco ograniczaliśmy planowane deficyty budżetowe. Np. w ubiegłym roku miał on wynieść ponad 40 mld zł, a ostatecznie tylko nieznacznie przekroczył 10 mld zł. Nasz zrównoważony budżet, to plan, który chcemy wypełnić. Uważam, że jest jak najbardziej realny" - dodał. Jednocześnie, jak zaznaczył, budżet na rok 2020 został opracowany z uwzględnieniem limitów wynikających ze stabilizującej reguły wydatkowej.



We wtorek rząd przyjął projekt budżetu na 2020 r., który nie zakłada deficytu, dochody i wydatki mają wynieść po 429,5 mld zł.



W projekcie przewiduje się wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,7 proc.) oraz średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflację) na poziomie 2,5 proc. Wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent ma wynieść nominalnie 6,3 proc., a wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym) 6,4 proc.