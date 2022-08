Bank: inwestorzy obstawiają osłabienie euro najmocniej od 2020 roku

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Bank of New York Mellon wskazuje, że pogarszająca się sytuacja gospodarcza eurolandu wraz z rosnącym ryzykiem geopolitycznym skłaniają inwestorów do najmocniejszej gry na osłabienie euro od października 2020 roku, donosi Bloomberg.

Daniel Tenengauzer, strateg banku uważa, że w przeciwieństwie do sytuacji z 2020 roku, kiedy inwestorzy z powodu błędnych oczekiwań stracili na grze na osłabienie euro, obecnie mają uzasadnione powody aby spodziewać się dalszego osłabienia wspólnej waluty. W raporcie opublikowanym w piątek ujawnił, że analiza własnej bazy banku pozycji forward i swapów walutowych wskazała iż inwestorzy trzymają obecnie tzw. krótkie pozycje na euro w niemal wszystkich głównych walutach, w tym dolarze, funcie brytyjskim i franku szwajcarskim.