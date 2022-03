Bank Japonii skupi nieograniczoną ilość benchmarkowych obligacji

To już drugie tego typu działanie (pierwsze miało miejsce 10 lutego) ze strony japońskich władz monetarnych w tym roku. BOJ zmuszony został do interwencji po tym jak rentowność benchmarkowych 10-letnich papierów wspięła się do 0,245 proc., najwyższego poziomu od sześciu lat. To wartość o zaledwie pół punktu bazowego poniżej przyjętego przez bank centralny górnego limitu tolerancji (0,25 proc.), służącego do polityki kontroli krzywej dochodowości.

Decyzja zostanie wdrożona od jutra (29 marca). Doprowadziła do znacznego osłabienia jena względem dolara. Kurs amerykańskiej waluty doszedł do sześcioletniego maksimum na poziomie 123,03 jenów.

Ta operacja jest przesłaniem od BOJ, że na razie utrzyma bardzo luźną politykę – powiedział Masahiro Ichikawa, główny strateg rynkowy w Sumitomo Mitsui DS Asset Management.

Obecne wytyczne BOJ pozwalają by rentowności kluczowych 10-latek poruszały się elastyczne wokół celu 0 proc., o ile pozostanie poniżej górnej granicy 0,25 proc., chociaż będzie brać pod uwagę nie tylko poziom, ale także tempo wzrostu zyskowności.