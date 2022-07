Barron’s: Tesla nadal największym producentem aut elektrycznych

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

W pierwszym półroczu sprzedano na świecie ponad 3 mln aut elektrycznych, informuje Barron’s.

Magazyn zwraca uwagę, że wcześniej w tym tygodniu chiński BYD ogłosił, że w pierwszym półroczu był liderem w segmencie aut elektrycznych na świecie, sprzedając ponad 638 tys. samochodów. Spółka uwzględniła jednak w statystyce także „ładowane hybrydy”. Sprzedaż aut BYD posiadających tylko silniki elektryczny wyniosła 323,5 tys., podkreśla Barron’s. Oznacza to, że liderem segmentu nadal pozostaje Tesla, która sprzedała w pierwszym półroczu ponad 564,7 tys. aut. Trzecie miejsce w rankingu prawdopodobnie zajęło chińskie joint venture General Motors i SAIC. Wciąż nie podało oficjalnych danych, ale sprzedaż jego aut elektrycznych w pierwszym półroczu szacowana jest na ponad 300 tys. Na czwartej pozycji umieszczany jest Volkswagen. Niemiecki koncern sprzedał na świecie prawie 100 tys. aut elektrycznych w pierwszym kwartale. W pierwszym półroczu powinno ich być ok. 250 tys., pisze Barron’s. Pierwszą piątkę zamyka Hyundai Motor. Południowokoreańska spółka powinna sprzedać ok. 200 tys. aut elektrycznych po sześciu miesiącach roku. W pierwszym kwartale sprzedała ich ok. 90 tys., przypomina Barron’s.