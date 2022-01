Bawełna najdroższa od ponad 10 lat

Cena bawełny z kontraktów notowanych na nowojorskiej giełdzie wzrosła w poniedziałek do najwyższej wartości od czerwca 2011 roku, informuje Bloomberg.

Bawełna drożeje, bo jej globalny niedobór zmusił firmy grające na spadek ceny do kosztownego zamykania pozycji. W poniedziałek kurs bawełny z marcowych kontraktów rósł nawet o 2 proc. do 1,2626 USD za funt na giełdzie w Nowym Jorku. Premia wobec bawełny z majowych kontraktów wzrosła w tym roku już o 58 proc. i jest 275 razy większa niż rok temu, co odzwierciedla paniczny charakter zakupów. Bawełna zdrożała w styczniu o 12 proc. Wcześniej jej cena rosła przez siedem kolejnych kwartałów, co jest najdłuższym okresem zwyżek od 1959 roku.