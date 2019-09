Bella buduje inteligentną fabrykę

80 mln zł wyda spółka z grupy TZMO na nowy zakład w Toruniu. Skorzysta ze zwolnień w pomorskiej strefie.

Co rok projekt. Grupa TZMO, a właściwie należąca do niej Plastica we wrześniu ubiegłego roku jako pierwszy w Polsce przedsiębiorca po zmianach przepisów dotyczących specjalnych stref ekonomicznych (SSE) odebrała decyzję o wsparciu inwestycji. Projekt dotyczył wartej 80 mln zł rozbudowy zakładu w Kowalewie Pomorskim, a zwolnienie podatkowe zapewniła Pomorska SSE. Teraz grupa zdecydowała się na kolejny projekt w ramach tej strefy. Toruńska Bella, producent wyrobów higienicznych dla kobiet, wybuduje inteligentną fabrykę wykorzystującą internet rzeczy. Procesy wytwarzania nowych i udoskonalonych produktów i półfabrykatów zostaną zrobotyzowane. Do września 2022 r. firma zainwestuje 80 mln zł.