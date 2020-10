Bez kluczyka do atomowej walizki

We wtorek wreszcie ukazało się zarządzenie premiera, doprecyzowujące umocowanie wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego.

Utworzony specjalnie dla niego organ pomocniczy rządu nosi pompatyczną nazwę Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych (KRMdsBNisO). To językowy koszmar, ale z drugiej strony wypada docenić kreatywność władców — nazwy krótsze są już historycznie zajęte. Na przykład: Komitet do spraw Bezpieczeństwa Publicznego, który istniał w epoce Bolesława Bieruta. Wersja najprostsza brzmiałaby: Komitet Bezpieczeństwa Państwowego, ale także została już wykorzystana, taki organ znany był w oryginalnej wersji rosyjskiej jako Komitiet Gosudarstwiennoj Biezopasnosti — KGB.