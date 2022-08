Bez przemysłu srebro nie podrożeje

Wiele opcji

Srebro, podobnie jak złoto, jest powszechnie dostępne dla polskich inwestorów. Można kupić je w formie fizycznej, ale na GPW notowane są również certyfikaty strukturyzowane powiązane z jego kursem. Pozwalają zarabiać zarówno na wzroście, jak i spadku cen metalu. Nierzadko mają wbudowaną dźwignię, czyli ich kurs zmienia się bardziej niż cena samego srebra. W przypadku realizacji scenariusza obstawianego przez inwestora jest to dla niego dodatkowa korzyć. Jeśli sytuacja rozwija się w przeciwnym kierunku – szybciej rosną straty. Taki sam jest mechanizm kontraktów CFD na srebro powszechnie dostępnych u brokerów foreksowych. Quercus TFI ma fundusz powiązany wyłącznie z ceną srebra. To opcja dla tych, którzy stawiają na wzrost wyceny metalu. Na spadku nie da się zarabiać z funduszem. Do tego pierwsza wpłata do funduszu to 200 tys. zł.