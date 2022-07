Bhutan wprowadzi najwyższy na świecie podatek turystyczny

Na razie, ze względu na pandemię Covid-19, odwiedzanie tego kraju jest niemożliwe, ale granice zostaną otwarte 23 września.

Dziennik cytuje przedstawicieli rządu, którzy argumentują, że kraj powinien stać się miejscem dla "jakościowych" podróżnych i należy powstrzymać masową turystykę. Ustawa o podatku turystycznym została przyjęta w czerwcu.

To posunięcie będzie uważnie obserwowane przez inne rządy i agencje turystyczne w innych krajach - zauważa brytyjski dziennik "Financial Times". Gazeta wskazuje na wątpliwości, jakie mają operatorzy turystyczni w Bhutanie, którzy obawiają się, że opłata zahamuje ruch turystyczny, a jest on niezwykle potrzebny, by ożywić sektor znajdujący się w stagnacji ze względu na pandemię Covid-19.