Bierz forsę i w nogi w spółce z NewConnect

Nowe władze spółki AQT Water, notowanej na NewConnect, twierdzą że poprzedni prezes przywłaszczył sobie niemal całą dokumentację, wiele należności jest nieściągalnych, wyniki za 2019 r. mogły być naciągnięte, a na rachunkach bankowych zieje pustką.

Jakby tego było mało, doszło do zakłócenia produkcji po tym, jak okazało się, że brakuje części oprogramowania do maszyn oraz komputera do wdrożenia procesu technologicznego produkcji. Jeszcze pod koniec września rzeczy te stanowiły normalne wyposażenie łańcucha produkcyjnego spółki.