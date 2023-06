W branży eventowej pandemia to już przeszłość. Organizowane przez nas konferencje powróciły do poziomu frekwencji sprzed pandemii lub nawet zanotowały wyższe liczby – jedno z obecnie przygotowywanych przez nas wydarzeń będzie większe o jedną trzecią. Obserwujemy wyraźny trend powrotu do organizacji stacjonarnych imprez, co wzbudza ogromne zainteresowanie. Warto podkreślić, że część z nich została przeniesiona z zimowego sezonu na okres wiosenno-letni, co skutkuje ich kumulacją.

Nie obawiamy się już organizacji wydarzeń, choć musimy dokładnie kalkulować wszystkie koszty. Wynajem przestrzeni i usługi kateringowe znacząco podrożały, co wymusiło podwyższenie cen biletów. W przypadku oferty B2B nie jest to poważny problem, gdyż dążąc do zadowolenia pracowników, firmy zapewniają odpowiednie budżety na szkolenia. W sektorze komercyjnym natomiast podwyżki mogą być bardziej odczuwalne. Niemniej imponujący sukces ostatniej gali KSW, która prawie wypełniła Stadion Narodowy, potwierdza, że Polacy nadal wykazują ogromne zainteresowanie udziałem w wydarzeniach rozrywkowych.