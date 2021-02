Bitcoin spadł w poniedziałek o ponad 6 proc. po wzroście do rekordowego poziomu 58 354 USD dzień wcześniej. Wyprzedaż na światowych giełdach ograniczyła apetyt na ryzyko, pisze Reuters.

Najpopularniejsza kryptowaluta wzrosła w ciągu weekendu do rekordowych poziomów, prawie podwajając swoją wartość rok do roku. W piątek osiągnęła kapitalizację rynkową w wysokości 1 bln USD.

Po godz. 10 w poniedziałek bitcoin kosztował ok. 54 000 USD, co oznacza dzienną stratę przekraczającą 6 proc. Konkurencyjna kryptowaluta, Eter, spadła o 7 proc. do 1798 USD.