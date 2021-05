Biurowce wyznaczają ekotrendy

Biurowi deweloperzy szukają równowagi między oszczędzaniem mediów a komfortem ludzi

Nieruchomości komercyjne od lat wytyczają trendy zielonemu budownictwu. Jak wynika z najnowszego raportu Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC, w Polsce już 83 proc. biurowców posiada certyfikat potwierdzający spełnianie wymagań dotyczących ochrony środowiska naturalnego. W Warszawie odsetek ten wynosi aż 94 proc. Eko dyplomy posiada 9,7 mln m kw. z łącznej powierzchni 11,7 mln m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej w Polsce.

– W nieruchomościach biurowych rośnie znaczenie rozwiązań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, zdrowia, poczucia komfortu ich użytkownikom. Już przed pandemią pojawiły się certyfikaty ukierunkowane na te cechy budynków, choćby wspomnieć Well czy Fitwell. W pandemii pojawiły się certyfikaty związane z ochroną sanitarną m.in. Well Health & Safety Rating – mówi Ewa Kowalska-Ocneanu, szefa działu zrównoważonego rozwoju w firmie doradczej WSP Polska.

Eko już od projektu

Według szefa działu zrównoważonego rozwoju w WSP, skupienie się na dobrostanie użytkowników budynku to nie tylko domena systemów certyfikacji, ale trend w architekturze i wyposażeniu wnętrz a nawet w planowaniu miast. Już na etapie projektów widać troskę o to, żeby ludziom funkcjonowało się lepiej, mieli dostęp do czystej, filtrowanej wody i zdrowej żywności, mieli kontakt z zielenią , sztuką, przestrzenią do relaksu czy podręcznych biblioteczek stymulujących umysł. Dzisiaj projektowane przestrzenie mają także zachęcać do ruchu i uprawiania sportów. Pandemia dodała do tego zbioru rozwiązania sanitarne.

– Co warto podkreślić, deweloperzy i właściciele powierzchni biurowych bardzo szybko zareagowali na sytuację pandemii, wprowadzając w swoich obiektach procedury i urządzenia antywirusowe. W chwili gdy pojawił się Well Health & Safety Rating – pierwszy certyfikat dokumentujący takie starania, wielu z nich było już gotowych do przeprowadzenia oceny. Zależało im bardziej na oficjalnym niezależnym potwierdzeniu, że zapewniają bezpieczną przestrzeń – mówi Ewa Kowalska-Ocneanu.

Między wygodą i oszczędzaniem

Według Eweliny Grodzickiej, lidera zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w firmie deweloperskiej HB Reavis Poland, najgorętszym tematem w dziedzinie ekologii jest dziś redukcja emisji dwutlenku węgla. Przed deweloperami i właścicielami budynków biurowych pojawiło się zatem wyzwanie, jak godzić z jednej strony minimalizowanie zużycia energii (co ma największy wpływ na emisję CO2 w trakcie użytkowania budynku) oraz zapewnienie dobrostanu użytkownikom.

– Staramy się obserwować trendy pojawiające się za granicą. W Wielkiej Brytanii dużo mówi się o redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwłaszcza CO2. Najemcy zapisują np. w swoich celach klimatycznych, że do 2030 r. będą zeroemisyjni i wymagają tego od właściciela biurowca. I to nie tylko na etapie użytkowania, ale i budowania – mówi Ewelina Grodzicka.

Ekspertka z HR Reavis powołuje się na analizy, według których budynki odpowiadają za 38 proc. światowych emisji CO2 – z czego 28 proc. związana jest z ich użytkowaniem, a pozostałe 10 proc. dotyczy produkcji materiałów budowlanych i samego budowania (tzw. wbudowany ślad węglowy).

W rękach użytkownika

Rolą dewelopera jest nie tylko zmniejszenie śladu węglowego wbudowanego, ale też zapewnienie w budynku takich instalacji, które umożliwiają użytkownikom ograniczanie zużycia energii podczas eksploatacji.

– W naszym biurze w Bratysławie monitorujemy warunki wewnątrz i zużycie mediów w poszczególnych częściach budynku. Na powierzchniach użytkowników są monitory pokazujące pomiary temperatury, wilgotności powietrza, stężenia CO2 w poszczególnych salach, parametry oświetlenia – mówi Ewelina Grodzicka.

Dzięki temu użytkownicy mogą w pełni świadomie sami w pośredni sposób zarządzać zużyciem mediów, a zarazem zapewnić sobie odpowiedni komfort. Zamiast wietrzyć, ogrzewać lub ochładzać pomieszczenie, mogą wybrać inną dostępną salę z komfortowym dla siebie środowiskiem. Szczególnie obecnie, gdy wiele firm wprowadziło hybrydowy system pracy i część osób pracuje zdalnie, umożliwienie strefowego zarządzania instalacjami tj. ogrzewania, chłodzenia, oświetlenia pozwala z jednej strony na oszczędności, z drugiej na zapewnienie odpowiednich warunków ludziom.