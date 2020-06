Błysk światełka normalności

Po trwającym od 10 maja absurdalnym konstytucyjnie, nieznanym w ponad 30-letnich dziejach III RP okresie kampanii/niekampanii wybory prezydenckie nabrały przyspieszenia.

Finalne głosowanie Sejmu nad poprawkami Senatu do specustawy o trybie hybrydowym odbyło się we wtorek o godz. 17.28, zadziałał pałacowy automat podpisowy i o godz. 22.10 specustawa opublikowana została w Dzienniku Ustaw, wchodząc w życie bez vacatio legis. Szczególnym jej smaczkiem jest jeden z przepisów końcowych: „Art. 27. Traci moc ustawa z dnia 6 kwietnia 2020 r. o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta RP zarządzonych w 2020 r.” Tym samym PiS wyrzuciło na śmietnik, przy naturalnym aplauzie opozycji, rozkręconą przez siebie antykonstytucyjną hucpę przymusowego głosowania nie do zaplombowanych urn, lecz do jakichś skrzynek i pocztowych worków. Największym złem upadłej specustawy było podporządkowanie wyborów funkcjonariuszom rządzącej partii, pozbawienie kompetencji Państwowej Komisji Wyborczej (PKW) oraz zlikwidowanie ponad 27,5 tys. normalnych komisji obwodowych liczących głosy.