BM mBanku: Bumech do mWIG40, Sunex do sWIG80

Najbliższa rewizja indeksów odbędzie się po sesji 16 września, a przez GPW zmiany zostaną ogłoszone 1 września.

Według analityka z BM mBanku, w WIG20 zmian nie będzie (dopiero co w trybie nadzwyczajnym Grupa Kęty zastąpiła Grupę Lotos), natomiast murowanymi faworytami do wejścia w skład mWIG40 są Auto Partner, Bumech i STS Holding. Powinny one zastąpić Asseco SEE, BNP Paribas i Celon Pharmę.

Cala trójka powinna trafić do sWIG80, a ponadto w indeksie w miejsce Asseco Business Solutions powinien wejść Sunex. To spółka, której akcje podrożały w tym roku o 636 proc. Jej udział w portfelu indeksu analityk szacuje na 0,54 proc.. Spółki o największym znaczeniu mają wagę na poziomie nieco ponad 1 proc.