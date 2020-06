BMW wrzuca piątkę

Przemysł samochodowy działa według wieloletnich planów, więc BMW, nie zważając na pandemię, pokazało najnowsze cacko

Bawarczycy jak to Bawarczycy — nie lubią gwałtownych zmian. Nowe BMW serii 5 jest zatem reklamowane jako model z „szeroko zmodyfikowaną stylistyką”, ale rewolucji na pewno nie ma. Popatrzysz na limuzynę i od razu wiesz, co to za auto, a żeby zauważyć wszystkie niuanse na karoserii, konieczne jest wprawne oko lub umysł motoryzacyjnego fanatyka, nakierowanego zresztą szczególnie na markę z trzema literami w logo. Nie warto narzekać, tym bardziej że w czasie pandemii koronawirusa rynek nie rozpieszcza nas sensacyjnymi doniesieniami, a jeśli takowe się pojawiają, to na ogół brzmią złowrogo.