Boeing wyprzedził Airbusa pierwszy raz od trzech lat

Producent samolotów z USA zdobył w 2021 r. zamówienia brutto na 909 maszyn. To o ponad dwa razy więcej niż w poprzednich dwóch latach łącznie. Tymczasem jego największy rywal, paneuropejski Airbus pozyskał zamówienia na 771 samolotów.

Specjaliści podkreślają, że pozycję lidera Boeingowi udało się zdobyć pierwszy raz od 2018 r. a pomogło w tym odzyskanie zaufania do jego najlepiej sprzedającego się modelu 737 Max, który przez ponad 20 miesięcy był uziemiony po dwóch tragicznych katastrofach. Do tego pandemia wzbudziła popyt na fracht lotniczy, a Boeing ma spore doświadczenie w samolotach cargo.

To jednak tylko jedna z kategorii w której wygrał Boeing. Airbus okazał się bowiem lepszy w ilości dostarczonych samolotów (611 wobec 340). Do tego zaległości w realizacji dotychczasowych kontraktów są o tysiące maszyn większe niż 3404 samoloty netto w przypadku Boeinga. Europejski koncern może się do tego pochwalić podebraniem Boeingowi wieloletnich użytkowników 737 takich jak Qantas Airways i Air France-KLM.

Przed Boeingiem jeszcze ciężka droga do odzyskania prawdziwej stabilności. Firma boryka się z ogromnym zadłużeniem i musi odrobić straty wywołane zarówno pandemią, jak i uziemieniem 737 Max.