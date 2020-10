Producent samolotów pogłębia zwolnienia w związku z pandemią koronawirusa i przedłużającym się uziemieniem modelu 737 MAX. Redukcja etatów ma objąć dodatkowe 7 tys. osób.

Zwolnienia mają zostać przeprowadzone do końca przyszłego roku. Łącznie pracę w firmie straci 30 tys. osób, co stanowi 19 proc. siły roboczej.

„Dostosowujemy się do nowej rzeczywistości, ściśle zarządzając naszą płynnością i przekształcając nasze przedsiębiorstwo tak, aby było bardziej dynamiczne, odporniejsze i bardziej zrównoważone w perspektywie długoterminowej” - powiedział w oświadczeniu dyrektor generalny Dave Calhoun.

Boeing uważnie monitoruje swoją płynność i rosnące zadłużenie, zmagając się z potężnymi problemami finansowymi. Firma spaliła ok. 22 mld USD wolnej gotówki od marca 2019 roku, kiedy to organy regulacyjne uziemiły najlepiej sprzedający się odrzutowiec firmy, 737 MAX, po dwóch śmiertelnych wypadkach.

Producent samolotów stracił w trzecim kwartale roku ok. 5 mld USD kiedy pandemia zmusiła firmę do tymczasowego zamknięcia dużej części produkcji. To o 620 mln USD mniej niż w drugim kwartale.