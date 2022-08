Borell: Blokowanie wjazdu dla wszystkich Rosjan nie jest dobre

– Zabronienie wjazdu wszystkim Rosjanom nie jest dobrym pomysłem. Musimy być bardziej selektywni – powiedział Josep Borrell na konferencji w Hiszpanii. Jego zdaniem UE nie powinna otwierać drzwi dla rosyjskich oligarchów, ale - jest wielu Rosjan, którzy chcą uciec z kraju, ponieważ nie chcą żyć w tej sytuacji - tłumaczył Borell.

W przyszłym tygodniu ministrowie spraw zagranicznych państw UE czasie spotkania w Pradze będą dyskutować nad propozycją zniesienia wiz turystycznych dla obywateli Rosji. Kraje takie jak Estonia, Łotwa i Finlandia chcą całkowitego zakazu wjazdu na teren wspólnoty dla Rosjan. Estonia poinformowała, że jeśli kraje UE nie dojdą do porozumienia, to sama zablokuje swoją granice lądową z Rosją, uniemożliwiając jej obywatelom wjazd do strefy Schengen.

Czeski minister spraw zagranicznych Jan Lipavsky powiedział, że jego rząd, który obecnie sprawuje rotacyjną prezydencję w UE, będzie naciskał na zawieszenie unijnych umów o ułatwieniach wizowych z Rosją i Białorusią, która wspiera Kreml w agresji na Ukrainę. - Wydaje się to osiągalne – powiedział Lipavsky, pisze Bloomberg.