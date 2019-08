Brakiem planktonu nikt się nie przejmie

Postanowienie prezydenta RP z 6 sierpnia w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu i Senatu obejmuje zaledwie dwa słowa decyzyjne.

Jest to data w zdaniu „Dzień wyborów wyznaczam na niedzielę 13 października 2019 r.”. Treść obszernego kalendarza, stanowiącego załącznik do postanowienia, to automat uregulowany dokładnie w kodeksie. Pierwszy termin strategiczny upływa 24 sierpnia. Do tego dnia partie i organizacje muszą ostatecznie zdecydować, kto z kim startuje. Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) rejestruje formułę i nazwę komitetu wyborczego. Jak wiadomo, koalicję obowiązuje do Sejmu próg podwyższony z 5 do 8 proc. głosów, zatem wszyscy ocierający się o te granice uprawiają prawną ekwilibrystykę. Sojusz Lewicy Demokratycznej utrzymał nazwę partii, ale jej skrót — w celu utrzymania się nad niższym progiem — sprytnie zmienił z SLD na… Lewicę. Jeszcze nie zostało zdecydowane, czy i co dopisze sobie do szyldu Polskie Stronnictwo Ludowe, ale na pewno zarejestruje się także jako komitet 5-procentowy.